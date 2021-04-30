ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать
  • 06:55
    • Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021
    Все новости спорта

    Финал Кубка Италии пройдет со зрителями

    Футбол Коронавирус в спорте Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Аталанта
    Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет в присутствии зрителей на стадионе.

    «Аталанта» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта» — «Ювентус»

    Правительство Италии разрешило заполнить стадион на 20 процентов.

    «Мы благодарны правительству за то, что они позволили нам пустить болельщиков на финал Кубка Италии. Это знак того, что мы начинаем возвращаться к нормальной жизни, и нам это необходимо.

    Рассчитываю, что мы сможем пускать фанатов на стадионы и в последних турах чемпионата», — приводит слова функционера Football Italia.

    Решающий матч состоится 19 мая в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи». Учитывая размеры стадиона, посетить поединок смогут до 4 700 человек.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» третий раз в сезоне обыграет «Саутгемптон»?
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Избежит ли «Зенит» вылета из Евролиги?
  • «Зенит» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Лейпциг» выйдет в финал Кубка Германии?
  • «Вердер» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры