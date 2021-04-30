Финал Кубка Италии пройдет со зрителями

Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что финал Кубка Италии междупройдет в присутствии зрителей на стадионе.

Правительство Италии разрешило заполнить стадион на 20 процентов.

«Мы благодарны правительству за то, что они позволили нам пустить болельщиков на финал Кубка Италии. Это знак того, что мы начинаем возвращаться к нормальной жизни, и нам это необходимо.

Рассчитываю, что мы сможем пускать фанатов на стадионы и в последних турах чемпионата», — приводит слова функционера Football Italia.

Решающий матч состоится 19 мая в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи». Учитывая размеры стадиона, посетить поединок смогут до 4 700 человек.