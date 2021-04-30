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    Президент РФС ответил на вопрос о будущем «Алании» и «Оренбурга»

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    Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что «Аланию» и «Оренбург» могут не допустить в РПЛ из-за состояния их стадионов.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Сейчас их стадионы не соответствуют регламенту РПЛ и не дают права на получение соответствующей лицензии РФС. У нас есть органы лицензирования, они будут принимать решения. Существуют определенные требования к клубам. Когда-то соблюдение всех требований, наверное, невозможно.

    Подчеркиваю, что решение будут принимать ответственные органы», — сказал Дюков.

    «Если участники соревнований поставят вопрос на исполкоме РФС, тогда все будет решаться путем голосования», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что в РПЛ могут попасть пятая и шестая команды ФНЛ.

    Сейчас на первом месте в ФНЛ идут «Крылья Советов» (89 очков), на втором — «Оренбург» (85), на 3-м — «Нижний Новгород» (81), на 4-м — «Алания» (73). Пятое место занимает «Торпедо» (68 баллов), шестое — «Балтика» (67).

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