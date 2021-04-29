Вилков отстранен от судейства без права восстановления

Исполком РФС принял решение исключитьиз списка арбитров на сезон 2020/21 и отстранить его от судейства без права восстановления.

«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон 2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления.

Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи российской Премьер-лиги.

Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы. Мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», — приводит «Р-Спорт» слова председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Последним матчем Вилкова стала игра «Локомотива» с «Ростовом» (4:1), в которой арбитр принял несколько спорных решений.