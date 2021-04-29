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    Вилков отстранен от судейства без права восстановления

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    Исполком РФС принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон 2020/21 и отстранить его от судейства без права восстановления.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон 2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления.

    Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи российской Премьер-лиги.

    Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы. Мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», — приводит «Р-Спорт» слова председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

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