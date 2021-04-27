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    Вилков прокомментировал наличие дорогого автомобиля и нескольких квартир

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    Судья Михаил Вилков, ранее отстраненный от своей работы рассказал о своем финансовом положении.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день — 75 тыс. км. Не вижу в этом ничего зазорного. Помимо судейства у меня есть другой источник заработка — с 2013 года мы с товарищами продаём полимерные материалы, это приносит очень неплохой доход.

    Мои партнёры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плёнку для строительства, даже сделаем скидку. У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живёт в четырёхкомнатной квартире, имеет дачу… Он продаёт кирпич!

    Ржёт надо мной уже несколько лет, говорит: "Слушай, вас дрючат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает. Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чём себе не отказываю". У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого?

    Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи — пустышки и второсортные люди. Это не так. После выхода интервью многие напишут: да заткните уже этого Вилкова. Наверное в последнее время меня было достаточно много, теперь хочется на некоторое время уйти с радаров», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

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