Гол Ионова «Зениту» стал лучшим по итогам апреля в РПЛ

Алексей Ионов Фото: fckrasnodar
Напомним, что в матче «Краснодар» — «Зенит» была зафиксирована ничья со счетом 2:2.
Гол ионова был выбран экспертами лиги и канала «Матч Премьер». Болельщики же считают лучшим гол Рифата Жамалетдинова в матче «Локомотив» — «Ротор».
Гол Алексея Ионова в ворота «Зенита» стал лучшим в апреле 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
За классный удар Алексея проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова ⚽#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/sRaUGH6Ifi