Гол Ионова «Зениту» стал лучшим по итогам апреля в РПЛ

Полузащитник «Краснодара»стал автором лучшего гола Премьер-лиги в апреле. Об этом пишет пресс-служба турнира.

Напомним, что в матче «Краснодар» — «Зенит» была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Гол ионова был выбран экспертами лиги и канала «Матч Премьер». Болельщики же считают лучшим гол Рифата Жамалетдинова в матче «Локомотив» — «Ротор».