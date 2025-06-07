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    НХЛ. «Флорида» сравняла счет с «Эдмонтоном» в финальной серии Кубка Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    «Флорида» победила «Эдмонтон» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 5:4 2ОТ. Счет в серии стал равный — 1-1.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    В основное время у «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Кори Перри, Эван Бушар и Эвандер Кейн, а у «Пантерз» шайбы забросили Брэд Маршан, Дмитрий Куликов, Сет Джонс и Сэм Беннетт.

    Победный гол в овертайме забил Маршан.

    Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков по своим воротам.

    Третий матч в серии состоится во вторник, 10 июня, и начнется в 03:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч
    «Эдмонтон» — «Флорида» — 4:5 2ОТ (3:2, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Беннетт — 13 (бол., Шмидт, Родригес), 2:07 — 0:1. Кейн — 6 (Арвидссон, Бушар), 7:39 — 1:1. Бушар — 7 (Макдэвид, Драйзайтль), 9:19 — 2:1. Джонс — 4 (Луостаринен, Шмидт), 11:37 — 2:2. Драйзайтль — 10 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:37 — 3:2. Куликов — 2 (Верхэге, Джонс), 28:23 — 3:3. Маршан — 6 (мен., Лунделл), 32:09 — 3:4. Перри — 8 (Уолман, Макдэвид), 59:42 — 4:4. Маршан — 7 (Лунделл), 88:05 — 4:5Вратари: С. Скиннер — БобровскийШтраф: 12 — 16Броски: 46 (14+9+9+14) — 42 (11+14+5+12)

    «Эдмонтон» — «Флорида» — 4:5 2ОТ

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