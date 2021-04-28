Фомин: В «Динамо» многое зависит от Воронина, чувство юмора у него хорошее

Полузащитник «Динамо»рассказал, как изменился подход к тренировкам после назначенияна пост главного тренера.

«При Шварце добавилось много теории: в день игры бывает по два-три коротких включения, минут на семь. Мы с тренером или его помощником обсуждаем стандарты, полузащиту и оборону с атакой. Все коротко и четко — никто не засыпает», — сказал футболист «Чемпионату».

Кроме того, Фомин отметил роль Андрея Воронина, который стал одним из помощников Шварца.

«Плюс в "Динамо" многое зависит от Воронина. Он любит разрядить обстановку. Чувство юмора у него хорошее», — добавил Фомин.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27-ми туров.