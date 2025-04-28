Экспресс дня 28 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Удинезе» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

У «Удинезе» очень неудачная проигрышная серия. Ранее клуб уступил в пяти матчах Серии А кряду. «Удинезе» не побеждает в чемпионате Италии с 1 марта.

В таблице «Удинезе» располагается на 11-й позиции. У клуба 40 очков. «Удинезе» одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

«Болонья» надеется в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. На данный момент клуб находится на 5-й строчке. В активе команды 57 баллов.

В апреле «Болонья» неплохо играет. В пяти матчах команда потерпела лишь одно поражение. 13 апреля «Болонья» уступила в гостях «Аталанте» со счетом 0:2.

Ставка: Обе не забьют за 1.79.

«Верона» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

«Верона» в текущем месяце ни разу не выиграла. Команда в трех матчах дважды сыграла вничью и один раз уступила. Последняя победа датирована 15 марта, когда в гостях был обыгран «Удинезе» (1:0).

В таблице чемпионата Италии «Верона» находится на 14-й позиции. Клуб записал в актив 32 очка в 33-х матчах.

«Кальяри» располагается на 16-м месте. У клуба 30 баллов по итогам 33-х встреч. На текущий момент «Кальяри» одержал 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

В текущем месяце «Кальяри» не одержал ни одной победы. У команды два поражения и одна ничья. В апреле «Кальяри» уступил «Интеру» (1:3) и «Фиорентине» (1:2).

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 1.47.

«Лацио» — «Парма»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лацио» в чемпионате Италии находится на 8-й позиции. У команды 59 очков по итогам 33-х матчей. «Лацио» одержал 17 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

В текущем месяце «Лацио» не смог пробиться в полуфинал Лиги Европы. Команде не удалось одолеть норвежский «Буде-Глимт». В Серии А римляне не проигрывают с 16 марта. Тогда «Лацио» уступил в гостях «Болонье» со счетом 0:5.

«Парма» в таблице находится недалеко от зоны вылета. У клуба 31 набранное очко. В 33-х матчах «Парма» добилась шести викторий, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

В первом круге «Парма» добилась успеха. Клуб одолел «Лацио» со счетом 3:1. Удастся ли римлянам взять реванш? Букмекеры склоняются к победе столичного коллектива.

Ставка: Победа «Лацио» за 1.46.

Общий коэффициент — 3.84.