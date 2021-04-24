Анчелотти: «Эвертону» повезло в матче с «Арсеналом»

Главный тренерпрокомментировал победу надв матче 33-го тура АПЛ (1:0).

«Было действительно важно оставаться в верху таблицы. Игра была хорошей, и это вселяет в нас уверенность на следующие матчи. Первая за 25 лет победа над "Арсеналом" — невероятный подарок для наших болельщиков. Хорошая игра — не лучшая, но солидная.

Возможно, нам повезло, что мы забили гол. Наверное "Арсенал" играл лучше с мячом, но в обороне мы были сильны. У нас был трудный момент с множеством травм, но эта победа дает нам больше мотивации для следующих игр», — цитирует BBC Анчелотти.

«Эвертон» набрал 52 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» имеет 46 очков и идет на девятой строчке.