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    УЕФА решил не наказывать клубы Суперлиги

    Футбол УЕФА Европейская Суперлига
    УЕФА не будет наказывать клубы-основатели европейской Суперлиги, информирует AS.

    Протесты против Суперлиги
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    Протесты против Суперлиги

    Такое решение принято на заседании исполнительного комитета организации.

    «После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

    Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», — говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

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