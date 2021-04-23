УЕФА решил не наказывать клубы Суперлиги

Протесты против Суперлиги Фото: globallookpress.com
Такое решение принято на заседании исполнительного комитета организации.
«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.
Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», — говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).
Ранее Суперлигу основали 12 клубов: «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».