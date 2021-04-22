Чеферин: Вероятность отмены матча «Реал» — «Челси» очень низкая

Президент УЕФАоценил вероятность отмены матчей полуфинала Лиги чемпионов междуиз-за участия этих клубов в проекте по созданию Суперлиги Европы.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» запланирован на 27 апреля. Он пройдет в Испании.

«Ключевым моментом является то, что сезон уже начался. Вещатели потребуют, чтобы мы возместили ущерб, если полуфиналы не будут сыграны.

Таким образом, шансы на то, что матч между "Реалом" и "Челси" на следующей неделе не состоится, очень низки. Но в будущем все изменится.

Двери УЕФА открыты. В то же время всем этим клубам придется испытать на себе последствия принятых решений.

Я считаю все эти клубы частью УЕФА, но, конечно, с определенными людьми я никогда не возобновлю личные отношения. Я могу разделять эти вещи», — сказал Чеферин изданию Marca.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира, а уже 21 апреля десять из них, кроме «Реала» и «Барселоны», заявили о выходе из проекта.