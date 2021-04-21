«Ахмат» — «Крылья Советов»: счет 0:1 П

«Ахмат» — «Крылья Советов» Фото: kc-camapa.ru
Основное время поединка завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти победители реализовали четыре попытки, а «Ахмат» забил лишь раз при трех ударах.
Победный 11-метровый оформил защитник Дмитрий Комбаров.
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Ахмат — Крылья Советов 0:0
Предупреждения: Рикарду Алвеш (5'), Максим Ненахов (44'), Роман Ежов (45'), Владимир Ильин (46'), Wilker Angel (51'), Андрей Семёнов (60'), Антон Олегович Швец (66'), Юрий Горшков (74'), Дмитрий Кабутов (90')
В финале самарцы встретятся с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА, на матч которых у нас есть прогноз.