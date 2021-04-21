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    «Крылья Советов» прошли в финал Кубка России

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: счет 0:1 П

    Футбол Кубок России Футбол России Ахмат Крылья Советов
    В матче полуфинала Кубка России «Крылья Советов» в Грозном обыграли «Ахмат» после серии пенальти (1:0 П).

    «Ахмат» — «Крылья Советов»
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    «Ахмат» — «Крылья Советов»

    Основное время поединка завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти победители реализовали четыре попытки, а «Ахмат» забил лишь раз при трех ударах.

    Победный 11-метровый оформил защитник Дмитрий Комбаров.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ахмат — Крылья Советов 0:0
    Предупреждения: Рикарду Алвеш (5'), Максим Ненахов (44'), Роман Ежов (45'), Владимир Ильин (46'), Wilker Angel (51'), Андрей Семёнов (60'), Антон Олегович Швец (66'), Юрий Горшков (74'), Дмитрий Кабутов (90')

    В финале самарцы встретятся с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА, на матч которых у нас есть прогноз.

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