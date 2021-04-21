В среду, 21 апреля «Локомотив» примет ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в 19:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Железнодорожники начали выступление в Кубке России с 1/8 финала, обыграв в конце февраля на своем поле собранный с миру по нитке «Тамбов» (3:0).

В четвертьфинале подопечные Марко Николича в начале апреля победили на выезде «Сочи» со счетом 3:1.

В последних матчах РПЛ «Локомотив» на своем поле сначала победил «Спартак» (2:0), а потом разгромил «Ростов» (4:1).

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после 26 туров с 49 очками занимает 2-е место, разница мячей 38-27, Крыховяк забил 7 голов, еще 6 у Смолова, по 4 у Камано и Миранчука.

ЦСКА

ЦСКА также стартовал в Кубке России с 1/8 финала, после зимнего перерыва еще под руководством Гончаренко на своем поле обыграв «СКА-Хабаровск» (2:0).

В четвертьфинале команда, уже под руководством Ивицы Олича, победила в Туле местный «Арсенал» со счетом 2:1.

В последних матчах РПЛ ЦСКА дома справился с «Ротором» (2:0), а потом на выезде проиграл «Сочи» со счетом 1:2.

После 26 туров РПЛ ЦСКА с 46 очками на 5-м месте. Разница мячей 45-27, 11 голов забил Влашич, еще 6 — Кучаев, 5 у Чалова. Не сыграют Фернандес, Магнуссон и Карпов.

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.30, а на победу ЦСКА — 2.60.

На проход «Локомотива» в финал дают коэффициент 1.95, а за успех ЦСКА дают 1.85.

В этом сезоне РПЛ «Локо» выиграл оба матча — в гостях со счетом 1:0 и дома со счетом 2:0. В прошлом сезоне ЦСКА дома сыграл 1:0, а в гостях проиграл 1:2.

В последних пяти встречах команд на «РЖД Арене» хозяева трижды выиграли и дважды сыграли в ничью. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет в основное время.

Учитывая проблемы команд с обороной можно надеяться на голы. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.87 и ТБ 2,5 за 2.17.