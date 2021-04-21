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    • «Челси» разошелся миром с «Брайтоном»
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    «Челси» разошелся миром с «Брайтоном»

    «Челси» — «Брайтон»: счет матча 0:0

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча на арене «Стэмфорд Бридж» завершилась без забитых мячей.

    Уже в компенсированное время защитник гостей Бен Уайт получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион 0:0
    Челси: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Маркос Алонсо (Каллум Хадсон-Одои, 67'), Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Рис Джеймс, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш (Оливье Жиру, 77'), Кай Хаверц (Тимо Вернер, 67') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Ив Биссума, Алексис Мак Аллистер (Ниль Мопе, 74'), Паскаль Гросс, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Леандро Троссард (Адам Лаллана, 60'), Дэнни Уэлбек (Якуб Модер, 86') Предупреждения: Жоржиньо (35'), Курт Зума (35'), Бен Уайт (73'), Бен Уайт (90')

    Команда Томаса Тухеля поднялась на 4-е месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков и обойдя по дополнительным показателям «Вест Хэм». «Брайтон» сохранил 16-ю строчку, имея в активе 34 очка.

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