РПЛ выступила против европейской Суперлиги

Президент российской Премьер-лигисделал заявление по поводу создания европейской Суперлиги.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги.

Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», — передает слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.