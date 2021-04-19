Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге

Президент Франциивысказал свое мнение по поводу отказа французских клубов от участия в европейской Суперлиге.

«Президент приветствует позицию французских клубов, отказаться от участия в Суперлиги, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг.

Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», — говорится в сообщении пресс-службы президента Франции.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.