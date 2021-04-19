ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Уфа»Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 10:21
    • Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге
  • 07:12
    • Рублев обошел Федерера в рейтинге АТР
  • 06:59
    • Клубы Суперлиги не отказываются от участия в чемпионатах своих стран
  • 03:58
    • Еврокубки и чемпионаты могут быть остановлены, результаты — аннулированы
    Все новости спорта

    «Ювентус» не уверен в успешном запуске Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига Футбол Италии Серия A Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» не уверен в успешном запуске европейской Суперлиги, запланированном на август 2021 года.

    «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»

    «В данный момент никто не может сказать, что Суперлига будет успешно запущена. Также не представляется возможным назвать точные сроки старта реализации проекта.

    Соответственно, них кого нет необходимых инструментов для оценки влияния турнира на финансово-экономические условия и результаты», — говорится в официальном заявлении туринского клуба.

    Напомним, 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. Это «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продлит серию побед в АПЛ?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Игра лидеров будет с обоюдно забитыми мячами
  • «Альмерия» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка в этой игре достанутся хозяевам
  • «Леганес» — «Понферрадина». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры