«Ювентус» не уверен в успешном запуске Суперлиги

не уверен в успешном запуске европейской Суперлиги, запланированном на август 2021 года.

«В данный момент никто не может сказать, что Суперлига будет успешно запущена. Также не представляется возможным назвать точные сроки старта реализации проекта.

Соответственно, них кого нет необходимых инструментов для оценки влияния турнира на финансово-экономические условия и результаты», — говорится в официальном заявлении туринского клуба.

Напомним, 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. Это «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».