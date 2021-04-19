Чеферин назвал создание Суперлиги плевком в лицо всем любителям футбола

Президент УЕФАвысказался о возможном создании нового европейской Суперлиги.

«В данный момент я хотел бы подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир не поддерживают этот позорный, корыстный проект нескольких избранных европейских клубов, питаемый прежде всего жадностью.

Эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не должны позволять им забирать у нас футбол.

Не только футбольный мир, но и общество в целом, правительства разных стран едины в этом вопросе. Это часть нашей культуры. Мы все против этого бессмысленного проекта.

На нашей стороне английская Футбольная ассоциация, Федерация футбола Испании, Премьер-лига, Ла Лига, Серия А и ФИФА, единодушно выступающие против этих циничных планов, которые полностью противоречат тому, каким должен быть футбол.

Величайший вид спорта основан на конкурентной борьбе, честности и спортивный качествах, и мы никогда не позволим этому измениться», — приводит слова Чеферина ESPN.