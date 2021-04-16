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    Вооруженные люди ограбили дом Смоллинга

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    Защитник «Ромы» Крис Смоллинг стал жертвой преступников, информирует ESPN.

    Полиция возле дома Криса Смоллинга
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    Полиция возле дома Криса Смоллинга

    Как стало известно изданию, в дом англичанина в Риме проникли вооруженные люди и забрали ценные вещи, в том числе ювелирные изделия и часы.

    Грабители вынудили Смоллинга открыть сейф и отдать драгоценности. Игрок и члены его семьи не пострадали.

    Инцидент произошел ночью, а уже утром футболист обратился в полицию, которая занялась поиском преступников.

    Смоллинг находился дома, так как пропускал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Аяксом» (1:1), по итогам которого «Рома» вышла в полуфинал.

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