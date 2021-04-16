Вооруженные люди ограбили дом Смоллинга

Защитник «Ромы»стал жертвой преступников, информирует ESPN.

Как стало известно изданию, в дом англичанина в Риме проникли вооруженные люди и забрали ценные вещи, в том числе ювелирные изделия и часы.

Грабители вынудили Смоллинга открыть сейф и отдать драгоценности. Игрок и члены его семьи не пострадали.

Инцидент произошел ночью, а уже утром футболист обратился в полицию, которая занялась поиском преступников.

Смоллинг находился дома, так как пропускал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Аяксом» (1:1), по итогам которого «Рома» вышла в полуфинал.