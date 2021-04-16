Вооруженные люди ограбили дом Смоллинга

Полиция возле дома Криса Смоллинга Фото: globallookpress.com
Как стало известно изданию, в дом англичанина в Риме проникли вооруженные люди и забрали ценные вещи, в том числе ювелирные изделия и часы.
Грабители вынудили Смоллинга открыть сейф и отдать драгоценности. Игрок и члены его семьи не пострадали.
Инцидент произошел ночью, а уже утром футболист обратился в полицию, которая занялась поиском преступников.
Смоллинг находился дома, так как пропускал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Аяксом» (1:1), по итогам которого «Рома» вышла в полуфинал.