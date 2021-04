«Челси» — рекордсмен по количеству выходов в полуфинал ЛЧ среди английских клубов

Лондонскийустановил рекорд по количеству выходов полуфинал Лиги чемпионов среди английских клубов, информирует Squawka Football.

Накануне в ответном матче 1/4 финала «аристократы» проиграли «Порту» со счетом 0:1, но по сумме встреч (первый матч 2:0) именно команда Тухеля прошла в следующий раунд.

Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз. Лондонцы опередили «Манчестер Юнайтед», на счету которого остается семь полуфиналов. В этом сезоне «Красные дьяволы» борются за победу в Лиге Европы.

Most semi-final appearances by English teams in the Champions League era:

◉ Chelsea (8)

◎ Man Utd (7)

◎ Liverpool (5)

◎ Arsenal (2)

◎ Man City (1)

◎ Spurs (1)

◎ Leeds (1)

Blue is the colour. #UCL pic.twitter.com/xT3oSMcGw3