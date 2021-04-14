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    «Челси» — рекордсмен по количеству выходов в полуфинал ЛЧ среди английских клубов

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    Лондонский «Челси» установил рекорд по количеству выходов полуфинал Лиги чемпионов среди английских клубов, информирует Squawka Football.

    «Челси»
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    «Челси»

    Накануне в ответном матче 1/4 финала «аристократы» проиграли «Порту» со счетом 0:1, но по сумме встреч (первый матч 2:0) именно команда Тухеля прошла в следующий раунд.

    Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз. Лондонцы опередили «Манчестер Юнайтед», на счету которого остается семь полуфиналов. В этом сезоне «Красные дьяволы» борются за победу в Лиге Европы.

    Отметим, что, несмотря на восемь полуфиналов, «Челси» лишь дважды добирался до главного поединка турнира, а победить удалось только в 2012 году.

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