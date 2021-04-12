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    «ПСЖ» хочет подписать Месси, Кейна или Салаха в случае продажи Мбаппе

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    «Пари Сен-Жермен» рассматривает трех футболистов в качестве замены Килиану Мбаппе.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Парижский клуб хочет продлить контракт с Мбаппе, но на данный момент в этом вопросе нет ясности. По информации французских СМИ, 22-летний форвард задумывается над тем, чтобы уйти в другой клуб уже этим летом.

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    • По этой причине в «ПСЖ» начал прорабатывать варианты на случай продажи Мбаппе.

    Как сообщает Telefoot, в списке «ПСЖ» на замену Мбаппе есть три игрока — лидер «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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    • Мбаппе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 27 матчей и забил 21 гол. Кроме того, в его активе восемь мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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