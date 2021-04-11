СМИ: Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм»

Лидер «Тоттенхэма»рассматривает вариант с переходом в другой клуб уже этим летом, несмотря на действующий контракт.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, 27-летний нападающий будет настаивать на своем трансфере в том случае, если «Тоттенхэм» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

После 30-ти туров «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Кейне заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Кейн на данный момент возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата Англии. В 28-ми матчах форвард «Тоттенхэма» забил 19 мячей и сделал 13 результативных передач.