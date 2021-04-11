«Интер» — «Кальяри»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче 30-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «нерадзурри» забили на 77-й минуте. Ромелу Лукаку отдал передачу на Ашрафа Хакими, тот прострелил вдоль ворот, и Маттео Дармиан в подкате на дальней штанге вколотил мяч под перекладину.

Для миланского клуба эта победа в национальном первенстве стала 11-й подряд.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Кальяри 1:0 Гол: 1:0 Маттео Дармиан (77') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Стефано Сенси (Матиас Весино, 81'), Эшли Янг (Ашраф Хакими, 70'), Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 80'), Маттео Дармиан (Danilo D'Ambrosio, 84'), Марсело Брозович, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 69'), Ромелу Лукаку Кальяри: Гульельмо Викарио, Диего Годин, Даниэле Ругани (Джованни Симеоне, 85'), Андреа Карбони, Раджа Найнгголан, Рэзван Марин, Наитан Нандес, Габриэле Цаппа (Альберто Черри, 90'), Альфред Дункан (Квадво Асамоа, 72'), Жоао Педро, Леонардо Паволетти (Гастон Перейро, 90') Предупреждения: Марсело Брозович (52'), Раджа Найнгголан (90')

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает первое место (74 очка), а «Кальяри» — 18-е (22 очка).