ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 годаПерестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
  • 15:51
    • «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в дебютном матче Гончаренко
  • 15:34
    • Малком и Дзюба с первых минут сыграют против «Сочи»
  • 15:26
    • Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Кальяри»
  • 14:00
    • Верратти и Флоренци смогут сыграть с «Баварией», оба сдали отрицательные тесты на коронавирус
  • 13:03
    • Горецка может успеть восстановиться к ответной игре с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Кальяри»

    «Интер» — «Кальяри»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Интер» одержал победу над «Кальяри» в домашнем матче 30-го тура итальянской Серии А.

    Маттео Дармиан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Дармиан

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол «нерадзурри» забили на 77-й минуте. Ромелу Лукаку отдал передачу на Ашрафа Хакими, тот прострелил вдоль ворот, и Маттео Дармиан в подкате на дальней штанге вколотил мяч под перекладину.

    Для миланского клуба эта победа в национальном первенстве стала 11-й подряд.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Кальяри 1:0
    Гол: 1:0 Маттео Дармиан (77') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Стефано Сенси (Матиас Весино, 81'), Эшли Янг (Ашраф Хакими, 70'), Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 80'), Маттео Дармиан (Danilo D'Ambrosio, 84'), Марсело Брозович, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 69'), Ромелу Лукаку Кальяри: Гульельмо Викарио, Диего Годин, Даниэле Ругани (Джованни Симеоне, 85'), Андреа Карбони, Раджа Найнгголан, Рэзван Марин, Наитан Нандес, Габриэле Цаппа (Альберто Черри, 90'), Альфред Дункан (Квадво Асамоа, 72'), Жоао Педро, Леонардо Паволетти (Гастон Перейро, 90') Предупреждения: Марсело Брозович (52'), Раджа Найнгголан (90')

    В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает первое место (74 очка), а «Кальяри» — 18-е (22 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли голами дерби на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Поможет ли «Сочи» московским конкурентам «Зенита»?
  • «Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Дженоа» с сухим счетом?
  • «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фенербахче — Газиантеп
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ковинчич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры