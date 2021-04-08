Арсенал Лондон — Славия П. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.04.2021)

В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч

Составы команд:

«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Габриэл, Пабло Мари, Седрик Суареш, Букайо Сака, Виллиан, Томас, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт.

«Славия П»: Ондржей Коларж, Томаш Голеш, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ян Борил, Николае Станчу, Петер Оладейи Олайинка, Лукаш Провод, Оскар Дорли, Якуб Громада, Абдалла Сима.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Славия П». Коэффициент ставки — 1.60.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Арсенал Лондон» и «Славия П» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.