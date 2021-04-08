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    «Канониры» перестреляют чехов

    «Арсенал» — «Славия» Прага. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, Лига Европы, 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Славия» Прага
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    «Арсенал» сыграет на своем поле со «Славией» Прага в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 08 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.25
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» в предыдущем раунде с боями прошел «Олимпиакос» (3:1, 0:1). Так что команда Микеля Артеты наверняка ставят перед собой задачу-максимум.

    И состав у лондонцев мощный, и амбиций громадье. А вот в АПЛ «Арсеналу» ничего не светит, что подтверждает нынешнее 10 место.

    Вот и в минувшем туре «канониры» дома разгромно уступили «Ливерпулю» (0:3). Последний раз команда Артеты победила почти месяц назад: жертвой пал «Тоттенхэм» (2:1).

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    Разумеется, класс лондонцев выше, чем у чехов. Так что в первой встрече «Арсенал» наверняка постарается соорудить для себя комфортный голевой задел.

    «Славия» Прага

    Пражане уже неплохо пошумели в Лиге Европы. «Славия» Прага прошла непростой барьер в виде «Рейнджерс» (1:1 и 2:0).

    А вот в чемпионате Чехии команда уверенно идет к очередному чемпионству. Отрыв от ближайших конкурентов более чем комфортный.

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    • При этом «Славия» Прага провела генеральную репетицию перед Лигой Европы. На выезде команда сыграла вничью со «Збройовкой Брно» (0:0).

    В Лондоне за чехов не сыграют Ондржей Кудела, Давид Говорка и Ибрагим Траоре. Все они находятся в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.60, на ничью за 4.19, а на «Славию» Прага — за 5.78

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    Хозяева наверняка сыграют первым номером, и в итоге добьются победы.

    Не будут отсиживаться в тылах и чехи, но без Куделы гостям будет непросто.

    В таких поединках на первый план выходит превосходство в классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.60

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