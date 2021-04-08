«Аякс» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы потерпел поражение от— 1:2.

Амстердамская команда вышла вперед на 39-й минуте, когда Дави Классен перехватил неаккуратный пас Амаду Диавара, затем сыграл в «стеночку» через Душана Тадича, а уже в завершении направил мяч в ворота.

На 53-й минуте Тадич был близок к тому, чтобы удвоить преимущество хозяев, заработав пенальти. Однако с 11-метровой отметки сербский форвард пробил прямо во вратаря.

Спустя четыре минуты «волки» отыгрались. Лоренцо Пеллегрини со штрафного пробил во вратарский угол, а Кьелл Схерпен пропустил мяч под рукой.

А на 87-й минуте римляне и вовсе получили минимальный перевес. Последовала подача с углового в центр, Классен отбил мяч прямо на Рожера Ибаньеса, который мягко принял сферу грудью, после чего направил ее мощным ударом прямиком под перекладину.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Аякс — Рома 1:2 Голы: 1:0 Дави Классен (39'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (57'), 1:2 Рожер Ибаньес (87') Аякс: Кьелл Схерпен, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch (Сеан Клайбер, 79'), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес (Brian Brobbey, 64'), Душан Тадич, Антони (Уссама Идрисси, 88') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес (Карлес Перес, 89'), Жордан Верету (Гонсало Вильяр, 77'), Бруно Перес, Леонардо Спинаццола (Риккардо Калафьори, 29'), Амаду Диавара, Эдин Джеко (Борха Майораль, 77') Предупреждения: Devyne Rensch (71'), Бруно Перес (78'), Лисандро Мартинес (86'), Бриан Кристанте (90'), Риккардо Калафьори (90')

Ответная игра пройдет 15 апреля в Риме.