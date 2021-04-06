Петржела: Назначить Дзюбу капитаном сборной на Евро — большой риск

Бывший главный тренер «Зенита»поделился мнением о том, что нападающий питерской командыбудет капитаном сборной России на Евро-2020.

«Назначить Дзюбу капитаном сборной России на Евро-2020 после скандала — большой риск. Но это проблемы Черчесова. Тренер все же лучше знает Артема… Наверное, игроки национальной команды любят и уважают Дзюбу… Могу предположить, что на данный момент это единственное правильное решение для сборной.

Меня не удивило решение Черчесова. Предполагал, что такое возможно. Но не открою вам тайну, если скажу, что Дзюба — очень сложный человек. Это знают абсолютно все. Возможно, именно по этой причине большая часть болельщиков агрессивно настроена против Артема. Но Черчесова это не смущает: вернув капитанскую повязку, тренер выразил полное доверие футболисту», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».