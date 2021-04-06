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    Петржела: Назначить Дзюбу капитаном сборной на Евро — большой риск

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, что нападающий питерской команды Артем Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Назначить Дзюбу капитаном сборной России на Евро-2020 после скандала — большой риск. Но это проблемы Черчесова. Тренер все же лучше знает Артема… Наверное, игроки национальной команды любят и уважают Дзюбу… Могу предположить, что на данный момент это единственное правильное решение для сборной.

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    • Меня не удивило решение Черчесова. Предполагал, что такое возможно. Но не открою вам тайну, если скажу, что Дзюба — очень сложный человек. Это знают абсолютно все. Возможно, именно по этой причине большая часть болельщиков агрессивно настроена против Артема. Но Черчесова это не смущает: вернув капитанскую повязку, тренер выразил полное доверие футболисту», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

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