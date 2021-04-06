Маркиньос: Мы всегда готовы к матчам против великих команд с классными игроками

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от матча св 1/4 финала Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше турнира команды встречались в финале — мюнхенцы победили со счетом 1:0.

«Мы всегда готовы к таким матчам — против великих команд с классными игроками. "Бавария" в отменной форме, идет в Лиге чемпионов без поражений.

Чтобы увезти домой хороший результат, нам надо показать свой максимум. Все понимают, что исход матча решат мелочи.

Мы не считаем этот матч реваншем. Другой контекст, у нас поменялся тренер. Много игроков ушло.

Если кто-то, кто играл в том финале, хочет черпать в этом дополнительную мотивацию, то пожалуйста», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.