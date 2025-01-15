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    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм»

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    «Арсенал»
    «Арсенал» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В 20-ти матчах лондонский клуб одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, забив 39 голов и пропустив 18 мячей в свои ворота.

    Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ на данный момент составляет 10 матчей. За этот отрезок команда Микеля Артеты одержала шесть побед и четырежды сыграла вничью. В крайнем туре «канониры» поделили очки с «Брайтоном» в гостях — 1:1.

    После игр АПЛ «Арсенал» неудачно провел первый матч полуфинала Кубка английской лиги, проиграв дома «Ньюкаслу» (0:2), а затем вылетел из Кубка Англии в первом же для себя раунде, уступив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти после ничьи (1:1) в основное и дополнительное время.

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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает скромное 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 20-ти матчах. На счету «шпор» 7 побед, 3 ничьи и 10 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 42:30.

    Команда Энджа Постекоглу набрала лишь одно очко в четырех последних матчах чемпионата, сыграв вничью в позапрошлом туре — 2:2. До этого «Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) и «Ливерпулю» (3:6), а в крайнем туре уступил дома «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

    На прошлой неделе лондонцы сыграли два матча в кубковых турнирах. Сначала «Тоттенхэм» с минимальным счетом (1:0) одолел «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, а затем в дополнительное время обыграл «Тэмворс» (3:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Арсенал» с минимальным счетом обыграл соперника в гостях — 1:0.

    В 10-ти последних встречах на счету «канониров» 6 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.40.

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