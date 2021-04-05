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    Гвардиола: «Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит их агентам

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что дортмундская «Боруссия» умеет заинтересовывать молодых футболистов, чтобы приглашать их к себе.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Если в Манчестере и есть человек, который знает дортмундскую "Боруссию", то это я.

    Я знаю о культуре этого клуба, о том, как они играют. В команде нет ни одного игрока, который не обладает должным уровнем мастерства.

    "Боруссия" много тратит на молодых футболистов и много платит агентам, чтобы этих футболистов приглашать», — цитирует испанца The Times.

    Напомним, что 6 апреля «Ман Сити» примет «Боруссию» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Редакция LiveSport.Ru подготовила прогноз на этот поединок.

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