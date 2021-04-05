Гвардиола: «Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит их агентам

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что дортмундская «Боруссия» умеет заинтересовывать молодых футболистов, чтобы приглашать их к себе.

«Если в Манчестере и есть человек, который знает дортмундскую "Боруссию", то это я.

Я знаю о культуре этого клуба, о том, как они играют. В команде нет ни одного игрока, который не обладает должным уровнем мастерства.

"Боруссия" много тратит на молодых футболистов и много платит агентам, чтобы этих футболистов приглашать», — цитирует испанца The Times.

Напомним, что 6 апреля «Ман Сити» примет «Боруссию» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Редакция LiveSport.Ru подготовила прогноз на этот поединок.