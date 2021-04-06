«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя топ-уровне. Еще бы, команда почти обеспечила себе возвращение чемпионского титула в АПЛ.

В минувшем туре чемпионата «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Лестер» (0:2). Теперь отрыв от ближайшего преследователя вырос до 14 пунктов.

Вот и в Лиге чемпионов у команды Гвардиолы все спорится. В предыдущем раунде манкунианцы дважды по 2:0 обыграли менхенгладбахскую «Боруссию».

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Впрочем, теперь испытание предстоит куда более серьезное. Дортмундцы выглядят куда покрепче своих гладбахских одноклубников, зато Гвардиола имеет шанс пройти две «Боруссии» подряд!

«Боруссия» Д

Дортмундцы в четвертьфинал Лиги чемпионов шагнули вполне уверенно. Была пройдена крепкая «Севилья» (3:2, 2:2).

По всей видимости, «Боруссия» Д поставит именно на этот турнир. А что? В Бундеслиге-то потеряны все шансы нагнать «Баварию».

В минувшем туре Бундеслиги дортмундцы вновь разочаровали. Еще бы, дома команда уступила «Айнтрахту» (1:2).

Вот только нынешнее 5 место в чемпионате Германии говорит о проблемах внутри команды. Хотя Эрлинг Холанн по-прежнему забивает с регулярностью автомата Калашников.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.43, на ничью за 5.05, а на «Боруссию» Д — за 7.80

Манкунианцы во всех компонентах смотрятся сильнее немцев, и попытаются создать голевой задел.

Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, тем паче, забивать в их составе есть кому.

Обе команды обладают отличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77