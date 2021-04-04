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    «Эльче» и «Бетис» сильнейшего не выявили

    «Эльче» — «Бетис»: счет 1:1, обзор голов

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    «Эльче» и «Бетис» расписали ничью со счетом 1:1 в матче 29 тура испанской Примеры.

    Андрес Гуардадо
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    Андрес Гуардадо

    У хозяев голом отметился Пере Милья, у гостей отличился Борха Иглесиас (гол с пенальти).

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Бетис 1:1
    Голы: 0:1 Борха Иглесиас (пенальти) (14'), 1:1 Пере Милья (36') Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Иван Марконе, Тете Моренте (Виктор Родригес, 72'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес, Пере Милья (Эмилиано Ариэль Ригони, 81'), Гидо Каррильо Бетис: Клаудио Браво, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 46'), Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Хоакин, 72'), Борха Иглесиас (Хуанми, 27') Предупреждения: Вилльям Карвалью (19'), Виктор Руис (47'), Айтор Руйбаль (67'), Рауль Гутьеррес (73'), Родригес Гидо (90')

    «Бетис» после этого матча пока что держится на 5 позиции, имея 46 очков. «Эльче» занимает 17 место с 26 баллами.

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