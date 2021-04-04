«Эльче» — «Бетис»: счет 1:1, обзор голов

расписали ничью со счетом 1:1 в матче 29 тура испанской Примеры.

У хозяев голом отметился Пере Милья, у гостей отличился Борха Иглесиас (гол с пенальти).

Футбол. Испания. Примера Эльче — Бетис 1:1 Голы: 0:1 Борха Иглесиас (пенальти) (14'), 1:1 Пере Милья (36') Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Иван Марконе, Тете Моренте (Виктор Родригес, 72'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес, Пере Милья (Эмилиано Ариэль Ригони, 81'), Гидо Каррильо Бетис: Клаудио Браво, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 46'), Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Хоакин, 72'), Борха Иглесиас (Хуанми, 27') Предупреждения: Вилльям Карвалью (19'), Виктор Руис (47'), Айтор Руйбаль (67'), Рауль Гутьеррес (73'), Родригес Гидо (90')

«Бетис» после этого матча пока что держится на 5 позиции, имея 46 очков. «Эльче» занимает 17 место с 26 баллами.