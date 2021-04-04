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    Сборная России имеет дзюбозависимость, признал Черчесов

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о значимости для команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
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    Станислав Черчесов и Артем Дзюба

    8 ноября Черчесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, объяснив это тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива.

    Однако футболист был снова вызван в сборную на мартовские матчи и ему вернули капитанскую повязку.

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    • «Мы изначально дали четкую позицию, что он не поехал с нами только на один ноябрьский сбор.

    А заголовки: "Черчесов выгнал Дзюбу"... Ясно же сказали, что на него рассчитываем.

    Работа тренера — подготовить футболиста и поставить задачу на конкретный матч. Его дело — забить. Это и есть уважение.

    Зачем мне разбрасываться комплиментами, а потом оставлять его в запасе? Что игрок подумает в такой ситуации?

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    • После эмоциональной игры со словенцами Дзюбу немножко не хватило на третий матч? Я бы не до конца с вами согласился.

    Тут результат уводит в сторону, хотя он также был неплох в борьбе — выиграл не менее 50%, создавал моменты для партнеров.

    Тот же эпизод со скидкой Головину, да и гол был забит при участии Артема. Так что здесь вы не совсем правы. Хотя, возможно, свежести немного не хватило.

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    • Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое.

    Ваши коллеги писали: "Почему он играет, если он уставший". Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Еще месяц играли в плотном графике, и тут не стать более свежим.

    А там еще эта ситуация. Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело.

    Всё о футболе России

    Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. "Барселона" имеет мессизависимость.

    "Милан" имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича — найдут другого», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

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