«Милан» — «Сампдория»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 57-й минуте. Тео Эрнандес опрометчиво отдал пас назад, снабдив мячом Фабио Квальяреллу, который в касание закинул игровой снаряд за шиворот Джанлуиджи Доннарумме.

Спустя пару минут Адриен Силва грубо нарушил правила, за что получил вторую желтую карточку, поэтому генуэзская команда доигрывала встречу в меньшинстве.

«Россонери» отыгрались на 87-й минуте. Франк Кессье сделал пас на угол штрафной на Йенса Хеуге, который точно пробил в дальний угол.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Сампдория 1:1 Голы: 0:1 Фабио Квальярелла (57'), 1:1 Йенс Хеуге (87') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алексис Салемакерс (Пьер Калюлю, 46'), Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 60'), Самуэль Кастильехо (Йенс Хеуге, 74'), Хакан Чалханоглу, Раде Крунич (Анте Ребич, 60'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло (Майя Йосида, 90'), Омар Коллей, Лорензо Тонелли, Бартош Берешиньски, Адриен Силва, Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Валерио Верре, 90'), Антонио Кандрева (Мехди Лери, 90'), Маноло Габбьядини (Кристоффер Аскильдсен, 62'), Фабио Квальярелла (Бальде Кейта, 84') Предупреждения: Омар Коллей (32'), Мортен Торсби (39'), Алексис Салемакерс (45'), Адриен Силва (45'), Исмаэль Беннасер (50'), Адриен Силва (59'), Антонио Кандрева (73')

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает второе место (60 очков), а «Сампдория» — десятое (36 очков).