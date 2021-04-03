ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон»НХЛ. Победный гол Орлова, передача Тарасенко и дебютная шайба Волкова
  • 15:26
    • NHL 21 и FIFA 21 войдут в подписку EA Play
  • 15:26
    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Сампдорией»
  • 15:09
    • Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России
  • 12:40
    • «Лестер» объявил о продлении контракта с Ихеаначо
  • 10:22
    • Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России
    Все новости спорта

    «Милан» ушел от поражения в матче с «Сампдорией»

    «Милан» — «Сампдория»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 57-й минуте. Тео Эрнандес опрометчиво отдал пас назад, снабдив мячом Фабио Квальяреллу, который в касание закинул игровой снаряд за шиворот Джанлуиджи Доннарумме.

    Спустя пару минут Адриен Силва грубо нарушил правила, за что получил вторую желтую карточку, поэтому генуэзская команда доигрывала встречу в меньшинстве.

    «Россонери» отыгрались на 87-й минуте. Франк Кессье сделал пас на угол штрафной на Йенса Хеуге, который точно пробил в дальний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Сампдория 1:1
    Голы: 0:1 Фабио Квальярелла (57'), 1:1 Йенс Хеуге (87') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алексис Салемакерс (Пьер Калюлю, 46'), Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 60'), Самуэль Кастильехо (Йенс Хеуге, 74'), Хакан Чалханоглу, Раде Крунич (Анте Ребич, 60'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло (Майя Йосида, 90'), Омар Коллей, Лорензо Тонелли, Бартош Берешиньски, Адриен Силва, Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Валерио Верре, 90'), Антонио Кандрева (Мехди Лери, 90'), Маноло Габбьядини (Кристоффер Аскильдсен, 62'), Фабио Квальярелла (Бальде Кейта, 84') Предупреждения: Омар Коллей (32'), Мортен Торсби (39'), Алексис Салемакерс (45'), Адриен Силва (45'), Исмаэль Беннасер (50'), Адриен Силва (59'), Антонио Кандрева (73')

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает второе место (60 очков), а «Сампдория» — десятое (36 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локо» удержится на третьей строке
  • «Ротор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры