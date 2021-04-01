Зинченко: Матчи с Финляндией и Казахстаном станут для Украины уроком

Капитан сборной Украиныпрокомментировал сенсационную ничью с Казахстаном (1:1) в домашнем матче отбора на ЧМ-2022.

«Внутри опустошение. Считаю, результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах — мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка, если уже не говорить о прошлом матче.

Мы должны делать выводы и двигаться вперед. Нам есть к чему стремиться. Но когда команда доходит один раз до ворот — мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе.

Не знаю, можно говорить о многом — концентрации, чем-то еще. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их.

У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру.

Будем делать поправки. В конце Казахстан сел глубоко в оборону, нужно было что-то делать, пошел навал. Нужно было еще раньше перестроиться под эту игру.

Считаю, когда соперник начинает глубоко садиться, нужно использовать фланги и насыщать штрафную. Искать дальние удары, моменты, а не просто возить мяч поперек поля. Нужно было доставлять мяч в штрафную, чтобы цеплялись наши нападающие, что мы и делали в конце матча.

Многие уже сказали, что там был спорный момент с пенальти. Это нужно было делать в последние 15 минут.

Матчи против Финляндии [1:1] и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, хотели добиться лучшего результата, но это футбол», — сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».