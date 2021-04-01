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    Зинченко: Матчи с Финляндией и Казахстаном станут для Украины уроком

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    Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал сенсационную ничью с Казахстаном (1:1) в домашнем матче отбора на ЧМ-2022.

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    «Внутри опустошение. Считаю, результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах — мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка, если уже не говорить о прошлом матче.

    Мы должны делать выводы и двигаться вперед. Нам есть к чему стремиться. Но когда команда доходит один раз до ворот — мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе.

    Не знаю, можно говорить о многом — концентрации, чем-то еще. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их.

    У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру.
    Будем делать поправки. В конце Казахстан сел глубоко в оборону, нужно было что-то делать, пошел навал. Нужно было еще раньше перестроиться под эту игру.

    Считаю, когда соперник начинает глубоко садиться, нужно использовать фланги и насыщать штрафную. Искать дальние удары, моменты, а не просто возить мяч поперек поля. Нужно было доставлять мяч в штрафную, чтобы цеплялись наши нападающие, что мы и делали в конце матча.

    Многие уже сказали, что там был спорный момент с пенальти. Это нужно было делать в последние 15 минут.

    Матчи против Финляндии [1:1] и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, хотели добиться лучшего результата, но это футбол», — сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

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