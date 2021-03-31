Шотландия — Фарерские острова. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

Составы команд:
«Шотландия»: Крэйг Гордон, Грант Хэнли, Киран Тирни, Скотт МакТоминай, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Райан Фрейзер, Кенни Маклин, Линдон Дайкс, Че Адамс.
«Фарерские острова»: Гуннар Нильсен, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Гилли Ролантссон, Гуннар Ватнхамар, Халлур Ханссен, Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар, Якуп Бископстё Андреасен, Joan Simun Edmundsson, Мейнхард Ольсен.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.92.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Шотландия» со счетом 3:0.
И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до
Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.