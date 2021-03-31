Шотландия — Фарерские острова. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Шотландия»: Крэйг Гордон, Грант Хэнли, Киран Тирни, Скотт МакТоминай, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Райан Фрейзер, Кенни Маклин, Линдон Дайкс, Че Адамс.

«Фарерские острова»: Гуннар Нильсен, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Гилли Ролантссон, Гуннар Ватнхамар, Халлур Ханссен, Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар, Якуп Бископстё Андреасен, Joan Simun Edmundsson, Мейнхард Ольсен.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.92.

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