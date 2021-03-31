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    «Тартановая армия» добудет первую викторию в отборе

    Шотландия — Фарерские острова. Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 31 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Шотландии Прогнозы на Сборная Фарер
    Прогноз и ставки на Шотландия — Фарерские острова
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    Эндрю Робертсон
    В среду, 31 марта, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии примет национальную команду Фарерских островов в третьем туре отбора к ЧМ-2022 группы F европейской зоны. Поединок начнется в 21:45 по мск. Шотландия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шотландия

    Сборная Шотландии прошлый год может занести себе в актив, так как после долгого перерыва пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

    В традиционном отборе к континентальном первенству «тартановая армия» была лишь третьей в своей группе, а через сито плей-офф одолела Израиль и Сербию. Оба раза по пенальти.

    В розыгрыше Лиги наций шотландцы были близки к повышению до дивизиона А, но неудачно провели финиш турнира и стали только вторыми в своем квартете, пропустив вперед себя Чехию.

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    Эту компанию Шотландия начала с двух ничьих подряд. В первом туре она расписала мировую в родных стенах с Австрией (2:2), а затем поделила очки на выезде с Израилем (1:1). Сейчас у нее 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров.

    Фарерские острова

    Фарерские острова прошлый год также могут занести себе в актив. По итогам розыгрыша Лиги наций-2020 они повысились в классе, поднявшись из Лиги Д в Лигу С.

    В одном квартете с Латвией, Мальтой и Андоррой «рыбаки» три раза выиграли столько же встреч свели вничью, оторвавшись от ближайшего соперника на три балла. Разница мячей в этих играх составила — 9:5.

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    • А вот отборочную компанию к Евро-2020 островитяне провели неудачно, проиграв девять матчей и добившись одной виктории, одолев дома мальтийцев (1:0), а более серьезным оппонентам он уступал и зачастую «всухую».

    Стартовый поединок квалификации ЧМ-2022 принес фарерцам выездную мировую против Молдавии (1:1), после чего они на выезде потерпели поражение от Австрии со счетом 1:3, забив первыми в этой игре.

    Между собой эти сборные провели девять встреч, в которых семь раз верх взяли шотландцы и два игры завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Шотландии предлагают — 1.17.

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    На викторию Фарер дают — 22.00, ничья оценена — в 7.70.

    Из пяти домашних встреч шотландцы четырежды обыграли фарерцев с разницей в два и более мячей. Скорее всего, и на этот раз хозяева победят уверенно. Наш прогноз и ставка — победа Шотландии с форой (-2).

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