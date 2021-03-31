Молдавия — Израиль. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Молдавия»: Алексей Кошелев, Vadim Bolohan, Игорь Армаш, Александр Епуряну, Олег Рябчук, Андрей Кожокарь, Кэтэлин Карп, Ион Жардан, Вадим Раца, Сергей Платика, Йон Николэеску.

«Израиль»: Офир Марсиано, Лоай Таха, Офри Арад, Эйтан Тиби, Элазар Даса, Бибрас Натхо, Дор Перец, Манор Соломон, Sun Menachem, Эран Захави, Мунас Даббур.

Предыдущий матч соперников: «Израиль» — «Молдавия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Израиль» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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