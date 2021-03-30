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    Жемалетдинов назвал ключевые изменения в «Локомотиве» при Николиче

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    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об изменениях в игре команды после назначения Марко Николича на пост главного тренера.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «О моей игре много положительных отзывов? Думаю, на это повлияли сборы: провёл их от начала до конца без травм и болячек. Плюс поменялась психология: читаю книгу "Как стать чемпионом" Марины Китаевой, полезную литературу про мотивацию и по-другому думаю. Например, перед каждым матчем ставлю себе конкретные задачи и стараюсь выполнять их по ходу игры. В комплексе всё это и помогает мне хорошо играть.

    Что изменилось при Николиче? Поменялась тактика. Чаще играем через центр поля, по флангам — только через защитников. Чтобы получить мяч, игроки центра смещаются к бровке. Плюс в команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем. Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, — на игру настраиваются все. Каждый хочет, чтобы команда победила.

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    • Из-за того, что база на реконструкции, мы не видим весь персонал, но чувствуем и их поддержку. Администраторы клуба радуются, что команде удалось подняться с восьмого на третье место. Болельщики снова гонят нас вперёд — и это очень вдохновляет. Сразу стараешься больше бегать, бороться, помогать команде всеми силами.

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    На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать. Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось. Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе. Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась», — приводит слова Жемалетдинова «Чемпионат».

    Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом.

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