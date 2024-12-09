Эштрела
Арока
«Эштрела»
Турнирное положение: Клуб из города Амадора с девятью набранными баллами идет на 15 строке в таблице, опережая красную зону лишь по лучшим дополнительным показателям.
«Эштрела» выиграла только две игры из 12 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела семь фиаско, разница мячей составляет 10:21.
Эштрела — Арока: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «трехцветные» на выезде потерпели минимальное фиаско от соседа по турнирке «Фаренсе» со счетом 0:1. А немногим ранее они были разгромлены в Лиссабоне «Бенфиколй» со счетом 0:7 в Кубке страны.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В новом сезоне «Эштрела» провела 13 встреч в различных турнирах и смогла выиграть только в двух из них в основное время. Четыре поединка за это время она еще свела вничью и восемь игр проиграла. За минувшие же четыре матча у коллектива три фиаско, причем два с крупным счетом, и одна победа.
«Арока»
Турнирное положение: Данный коллектив с восемью набранными баллами находится на предпоследней строке в таблице, но от безопасной позиции отстает всего на пункт.
«Арока» выиграла два поединка из 12 проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений, разница мячей — 6:21.
Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Португалии «желто-синие» на своей территории потерпели поражение от «Бенфики» со счетом 0:2. А немногим ранее они проиграли со счетом 1:2 «Фаренсе» в родных стенах в рамках Кубка страны.
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: У «Ароки» сейчас 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда потерпела четыре фиаско и расписала одну мировую. А выиграть клуб смог только раз за минувшие восемь встреч во всех турнирах, да и до одолел лишь любителей в Кубке Португалии. А в рамках чемпионата страны коллектив не побеждает на протяжении шести поединков, проиграв четыре раза за данный период.
Статистика для ставок
- Между собой эти клубы провели лишь два поединка, один из которых выиграла «Арока» 4:1 и раз была ничья 0:0
- «Эштрела» проиграла три из четырех своих минувших встреч и раз победила
- «Арока» к этой игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.58, победа «Ароки» — 2.83, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: От поединка коллективов, у которых есть большие проблемы с реализацией, стоит ждать скучного матча с минимумом забитых мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа «Эштрелы», для которой хорошим подспорьем должны служить родные стены.
Ставка: победа «Эштрелы» за 2.58.