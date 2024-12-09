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    «Эштрела» выиграет битву аутсайдеров

    «Эштрела» — «Арока». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 9 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Арока»
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    «Эштрела»
    «Эштрела» на своем поле сыграет против «Ароки» в 13-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 9 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Арока», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 09 Декабря 2024 года

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •  Эштрела 23:15 Арока

    Арока

  • Португалия. Примейра
    •

    «Эштрела»

    Турнирное положение: Клуб из города Амадора с девятью набранными баллами идет на 15 строке в таблице, опережая красную зону лишь по лучшим дополнительным показателям.

    «Эштрела» выиграла только две игры из 12 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела семь фиаско, разница мячей составляет 10:21.

    Эштрела — Арока: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «трехцветные» на выезде потерпели минимальное фиаско от соседа по турнирке «Фаренсе» со счетом 0:1. А немногим ранее они были разгромлены в Лиссабоне «Бенфиколй» со счетом 0:7 в Кубке страны.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новом сезоне «Эштрела» провела 13 встреч в различных турнирах и смогла выиграть только в двух из них в основное время. Четыре поединка за это время она еще свела вничью и восемь игр проиграла. За минувшие же четыре матча у коллектива три фиаско, причем два с крупным счетом, и одна победа.

    «Арока»

    Турнирное положение: Данный коллектив с восемью набранными баллами находится на предпоследней строке в таблице, но от безопасной позиции отстает всего на пункт.

    «Арока» выиграла два поединка из 12 проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений, разница мячей — 6:21.

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    • Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Португалии «желто-синие» на своей территории потерпели поражение от «Бенфики» со счетом 0:2. А немногим ранее они проиграли со счетом 1:2 «Фаренсе» в родных стенах в рамках Кубка страны.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: У «Ароки» сейчас 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда потерпела четыре фиаско и расписала одну мировую. А выиграть клуб смог только раз за минувшие восемь встреч во всех турнирах, да и до одолел лишь любителей в Кубке Португалии. А в рамках чемпионата страны коллектив не побеждает на протяжении шести поединков, проиграв четыре раза за данный период.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели лишь два поединка, один из которых выиграла «Арока» 4:1 и раз была ничья 0:0

    • «Эштрела» проиграла три из четырех своих минувших встреч и раз победила

    • «Арока» к этой игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.58, победа «Ароки» — 2.83, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: От поединка коллективов, у которых есть большие проблемы с реализацией, стоит ждать скучного матча с минимумом забитых мячей.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа «Эштрелы», для которой хорошим подспорьем должны служить родные стены.

    Ставка: победа «Эштрелы» за 2.58.

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