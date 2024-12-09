«Эштрела» на своем поле сыграет против «Ароки» в 13-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 9 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Арока», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эштрела»

Турнирное положение: Клуб из города Амадора с девятью набранными баллами идет на 15 строке в таблице, опережая красную зону лишь по лучшим дополнительным показателям.

«Эштрела» выиграла только две игры из 12 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела семь фиаско, разница мячей составляет 10:21.

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Последние матчи: В предыдущем туре первенства «трехцветные» на выезде потерпели минимальное фиаско от соседа по турнирке «Фаренсе» со счетом 0:1. А немногим ранее они были разгромлены в Лиссабоне «Бенфиколй» со счетом 0:7 в Кубке страны.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новом сезоне «Эштрела» провела 13 встреч в различных турнирах и смогла выиграть только в двух из них в основное время. Четыре поединка за это время она еще свела вничью и восемь игр проиграла. За минувшие же четыре матча у коллектива три фиаско, причем два с крупным счетом, и одна победа.

«Арока»

Турнирное положение: Данный коллектив с восемью набранными баллами находится на предпоследней строке в таблице, но от безопасной позиции отстает всего на пункт.

«Арока» выиграла два поединка из 12 проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений, разница мячей — 6:21.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Португалии «желто-синие» на своей территории потерпели поражение от «Бенфики» со счетом 0:2. А немногим ранее они проиграли со счетом 1:2 «Фаренсе» в родных стенах в рамках Кубка страны.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: У «Ароки» сейчас 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда потерпела четыре фиаско и расписала одну мировую. А выиграть клуб смог только раз за минувшие восемь встреч во всех турнирах, да и до одолел лишь любителей в Кубке Португалии. А в рамках чемпионата страны коллектив не побеждает на протяжении шести поединков, проиграв четыре раза за данный период.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели лишь два поединка, один из которых выиграла «Арока» 4:1 и раз была ничья 0:0

«Эштрела» проиграла три из четырех своих минувших встреч и раз победила

«Арока» к этой игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.58, победа «Ароки» — 2.83, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

Прогноз: От поединка коллективов, у которых есть большие проблемы с реализацией, стоит ждать скучного матча с минимумом забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа «Эштрелы», для которой хорошим подспорьем должны служить родные стены.

Ставка: победа «Эштрелы» за 2.58.