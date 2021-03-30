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    Кипр — Словения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

    «Кипр» — «Словения». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Кипра Сборная Словении
    В 19:00 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Кипр» — «Словения».

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    Составы команд:

    «Кипр»: Неофитос Михаил, Nikolas Ioannou, Минас Антониу, Янис Кусулос, Konstaninos Soteriou, Константинос Лайфис, Фотис Папулис, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Иоаннис Питтас, Пиерос Сотириу.

    «Словения»: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Петар Стоянович, Кенан Байрич, Яка Бийол, Sandi Lovric, Миха Зайц, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Блаж Крамер.

    Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Кипр» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр» — «Словения». Коэффициент ставки — 3.40.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Кипр» со счетом 1:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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