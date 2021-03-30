Кипр — Словения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 19:00 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Кипр»: Неофитос Михаил, Nikolas Ioannou, Минас Антониу, Янис Кусулос, Konstaninos Soteriou, Константинос Лайфис, Фотис Папулис, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Иоаннис Питтас, Пиерос Сотириу.

«Словения»: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Петар Стоянович, Кенан Байрич, Яка Бийол, Sandi Lovric, Миха Зайц, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Блаж Крамер.

Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Кипр» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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