Израиль — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Израиль»: Офир Марсиано, Офри Арад, Хатем Абд Эль-Хамид, Эйтан Тиби, Элазар Даса, Бибрас Натхо, Дор Перец, Sun Menachem, Эран Захави, Манор Соломон, Шош-Зальман Вайссман.

«Шотландия»: Дэвид Маршалл, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Jack Hendry, Грант Хэнли, Киран Тирни, Скотт МакТоминай, Каллум Макгрегор, Джон МакГинн, Райан Фрейзер, Че Адамс.

Предыдущий матч соперников: «Израиль» — «Шотландия» 1:0 (полная статистика встреч).

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