Румыния — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Румыния»: Флорин Ницэ, Ovidiu Popescu, Влад Кирикеш, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Николае Станчу, Рэзван Марин, Florin Tanase, Деннис Ман, Флоринел Коман, Клаудиу Кешерю.

«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Эгзон Бейтулай, Кире Ристевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Бобан Николов, Энис Барди, Элиф Элмас, Горан Пандев, Илия Несторовски.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Румыния» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.63.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Северная Македония» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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