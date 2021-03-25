Румыния — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

Составы команд:
«Румыния»: Флорин Ницэ, Ovidiu Popescu, Влад Кирикеш, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Николае Станчу, Рэзван Марин, Florin Tanase, Деннис Ман, Флоринел Коман, Клаудиу Кешерю.
«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Эгзон Бейтулай, Кире Ристевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Бобан Николов, Энис Барди, Элиф Элмас, Горан Пандев, Илия Несторовски.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Румыния» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.63.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Северная Македония» со счетом 0:1.
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