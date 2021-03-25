ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титулПримера: кто чемпион, а кто удивит?
  • 21:52
    • Молодежная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021
  • 18:27
    • Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый
  • 22:32
    • ЦСКА вышел вперед в серии с «Локомотивом»
  • 21:13
    • «Нижний Новгород» досрочно вышел в «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • 21:01
    • Александрова вышла в третий круг турнира в Майами
    Все новости спорта

    Сборная Болгарии потерпела поражение от Швейцарии

    Болгария — Швейцария: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Болгарии Сборная Швейцарии
    Сборная Болгарии потерпела поражение от команды Швейцарии в домашнем матче первого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022.

    Футболисты сборной Швейцарии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты сборной Швейцарии

    Встреча группы C, которая прошла в Софии, завершилась со счетом 1:3.

    У победителей по голу забили Бриль Эмболо, Харис Сеферович и Стивен Цубер, отличившись на 7-й, 10-й и 12-й минутах.

    Болгары ответили точным ударом Кирилла Десподова на 46-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    Болгария — Швейцария 1:3
    Голы: 0:1 Брил Эмболо (7'), 0:2 Харис Сеферович (10'), 0:3 Стивен Цубер (13'), 1:3 Кирилл Десподов (47') Болгария: Пламен Илиев, Петар Занев, Daniel Dimov, Василь Божиков, Страхил Попов, Сисиньо (Momchil Tsvetanov, 7227'), Георги Костадинов, Кирилл Десподов (Спас Делев, 4827'), Кристиян Малинов (Ivailo Chochev, 7127'), Георги Йомов (Ивайло Илиев, 7027'), Димитар Илиев (Atanas Iliev, 4627') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер (Джибриль Соу, 8627'), Гранит Джака, Стивен Цубер (Денис Закария, 7527'), Шердан Шакири (Рубен Варгас, 7527'), Брил Эмболо (Адмир Мехмеди, 9027'), Харис Сеферович (Марио Гавранович, 8627') Предупреждения: Мануэль Аканджи (54'), Сисиньо (69')

    В следующем туре Швейцария примет Литву, а Болгария — Италию.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли сборная Греции сдержать «Красную Фурию»?
  • Испания — Греция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Италия сжалится над североирландцами?
  • Италия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сможет ли Шотландия обыграть Австрию на своем поле?
  • Шотландия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Шотландия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Англия — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры