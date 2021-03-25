Болгария — Швейцария: счет матча 1:3, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв домашнем матче первого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022.

Встреча группы C, которая прошла в Софии, завершилась со счетом 1:3.

У победителей по голу забили Бриль Эмболо, Харис Сеферович и Стивен Цубер, отличившись на 7-й, 10-й и 12-й минутах.

Болгары ответили точным ударом Кирилла Десподова на 46-й минуте.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C Болгария — Швейцария 1:3 Голы: 0:1 Брил Эмболо (7'), 0:2 Харис Сеферович (10'), 0:3 Стивен Цубер (13'), 1:3 Кирилл Десподов (47') Болгария: Пламен Илиев, Петар Занев, Daniel Dimov, Василь Божиков, Страхил Попов, Сисиньо (Momchil Tsvetanov, 7227'), Георги Костадинов, Кирилл Десподов (Спас Делев, 4827'), Кристиян Малинов (Ivailo Chochev, 7127'), Георги Йомов (Ивайло Илиев, 7027'), Димитар Илиев (Atanas Iliev, 4627') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер (Джибриль Соу, 8627'), Гранит Джака, Стивен Цубер (Денис Закария, 7527'), Шердан Шакири (Рубен Варгас, 7527'), Брил Эмболо (Адмир Мехмеди, 9027'), Харис Сеферович (Марио Гавранович, 8627') Предупреждения: Мануэль Аканджи (54'), Сисиньо (69')

В следующем туре Швейцария примет Литву, а Болгария — Италию.