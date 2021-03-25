Гендиректор «Ротора»: Де-юре пост главного тренера займет помощник Батуренко

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что отсутствие лицензии PRO у приглашенного на должность главного тренера клубане помешает ему руководить командой.

«В штабе Батуренко есть помощники с необходимой лицензией. У "Ротора" есть месяц после увольнения Хацкевича, чтобы представить все документы для лицензирования.

В ближайшее время решим, кто из помощников де-юре займет место главного тренера. Де-факто руководить командой будет Батуренко», — цитирует Рекечинского Sport24.

Специалист без лицензии Pro не имеет права официально занимать пост главного тренера команды. Он может входить в штаб или руководить тренировочным процессом команды, но главным тренером быть не может.