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    «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Итальянский специалист Чезаре Пранделли покинут пост главного тренера «Фиорентины», сообщает клубная пресс-служба.

    Чезаре Пранделли
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    Чезаре Пранделли

    В заявлении «фиалок» отмечается, что руководство приняло отставку 63-летнего тренера с огромным сожалением. Сообщается, что ее причины носят нефутбольный характер.

    «Во второй раз мне приходится расставаться с "Фиорентиной". В первый раз мне пришлось подчиниться воле других людей, но сегодня я принял собственное решение.

    В этот момент своей жизни я испытываю некий абсурдный дискомфорт, который не позволяет мне быть тем, кто я есть.

    В прошлом году я приступил к работе с энтузиазмом и не замечал первых признаков того, что что-то идет не так.

    Мое сегодняшнее решение продиктовано чувством ответственности перед игроками и клубом, а также уважением к болельщикам "Фиорентины".

    Я не хочу, чтобы тот дискомфорт, который я испытываю, влиял на игру команды. В последние месяцы в моем сердце росла тень, которая изменила мое понимание вещей.

    Я благодарен Рокко Коммиссо и его замечательной семье, а также Джо Бароне и Даниэле Праде. Я благодарен Флоренции, и ее жителям. Думаю, они смогут меня понять.

    Я осознаю, что на этом моя тренерская карьера может завершиться, но я не испытываю сожалений», — приводит заявление Пранделли официальный сайт клуба.

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    Ранее стало известно, что «Фиорентину» возглавит Джузеппе Якини, ранее уже работавший с командой.

    В составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пока из-за травм провел всего три игры в чемпионате Италии.

    «Фиорентина» в последних 11 матчах Серии А одержала всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.

    В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.

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