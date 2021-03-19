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    Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Онлайн
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    «МЮ» сыграет с испанской командой в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» — с чешской

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    В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

    Жеребьевка Лиги Европы
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    Жеребьевка Лиги Европы

    Результаты жеребьевки Лиги Европы:

    «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»,
    «Арсенал» — «Славия» Прага,
    «Аякс» — «Рома»,
    «Динамо» Загреб — «Вильярреал».

    В полуфинале победитель пары «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» выйдет на победителя пары «Аякс» — «Рома». В то же время загребское «Динамо» или «Вильярреал» сыграет с «Арсеналом» или «Славией». Номинальным хозяином финала в Гданьске станет один из следующих клубов — «Динамо» Загреб, «Вильярреал», «Арсенал» или «Славия».

    Напомним, что первые матчи 1/4 финала будут сыграны 8 апреля, а ответные — 15 апреля. Полуфиналы состоятся 29 апреля и 6 мая, а финал — 26 мая.

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