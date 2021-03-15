Сульшер: «МЮ» нравится усложнять себе жизнь

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в матче 28-го тура АПЛ.

«Как и ожидалось, "Вест Хэм" всегда осложняет тебе жизнь. Нам могло бы быть комфортнее в конце, у нас было несколько приличных моментов, чтобы закончить игру. Нам нравится усложнять себе жизнь!

Суть в том, чтобы не отдавать сопернику мяч все время. В первые 15 минут мы теряли мяч в каждой атаке. Потом был хороший стандарт, и мы забили. Нельзя было глупо открываться, потому что "Вест Хэм" опасен на контратаках, поэтому мы сохраняли спокойствие и организованность.

Мы создавали серьезные моменты, но последний пас или удар были недостаточно хороши. Легко могли забить 2-3. Но в концовке мяч мог оказаться в наших воротах, была опасность.

Мы знаем, что "Вест Хэм" стремится попасть в топ-4, поэтому это отличный результат, и мы снова сыграли на ноль. Опыт и уверенность придут. Впереди большая неделя, Лига Европы и Кубок Англии, так что мы ждем с нетерпением. Надеюсь, вернутся несколько игроков и мы покажем хорошую игру», — передает слова Сульшера Sky Sports.

«МЮ» с 57 очками поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 48 очками идет пятым.