«МЮ» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 53-й минуте. Фернандеш навесил с углового во вратарскую гостей, где защитник «молотобойцев» Крэйг Доусон в борьбе с Мактоминаем случайно отправил мяч головой в свои ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Крэйг Доусон (автогол) (53') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Марк Ноубл (Мануэль Лансини, 62'), Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Саид Бенрахма, 62'), Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио Предупреждения: Аарон Ван-Биссака (35'), Скотт МакТоминай (49'), Маркус Рашфорд (76'), Даниэль Джеймс (90')

«МЮ» с 57 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 48 очками идет 5-м.

В следующем туре «МЮ» сыграет с «Брайтоном» на «Олд Траффорд» 3 апреля, а «Вест Хэм» 21 марта примет лондонский «Арсенал».