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    • Автогол принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»
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    Автогол принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»

    «МЮ» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 53-й минуте. Фернандеш навесил с углового во вратарскую гостей, где защитник «молотобойцев» Крэйг Доусон в борьбе с Мактоминаем случайно отправил мяч головой в свои ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0
    Гол: 1:0 Крэйг Доусон (автогол) (53') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Марк Ноубл (Мануэль Лансини, 62'), Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Саид Бенрахма, 62'), Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио Предупреждения: Аарон Ван-Биссака (35'), Скотт МакТоминай (49'), Маркус Рашфорд (76'), Даниэль Джеймс (90')

    «МЮ» с 57 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 48 очками идет 5-м.

    В следующем туре «МЮ» сыграет с «Брайтоном» на «Олд Траффорд» 3 апреля, а «Вест Хэм» 21 марта примет лондонский «Арсенал».

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