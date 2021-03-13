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    «Эвертон» в Ливерпуле уступил «Бёрнли»

    «Эвертон» — «Бёрнли»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле проиграл «Бёрнли» со счетом 1:2.

    «Эвертон»
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    «Эвертон»

    В составе победителей отличились Крис Вуд и Дуайт Макнил.

    За «Эвертон» гол забил Доминик Калверт-Льюин.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Бёрнли 1:2
    Голы: 0:1 Крис Вуд (13'), 0:2 Дуайт Макнил (24'), 1:2 Доминик Калверт-Льюин (32') Эвертон: Джордан Пикфорд (Жоау Виржиния, 43'), Мэйсон Холгейт (Шеймус Коулман, 73'), Майкл Кин, Лука Динь, Бен Годфри, Аллан, Андре Гомеш, Том Дэвис (Джошуа Кинг, 66'), Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Алекс Айуоби Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон (Роберт Брэйди, 66'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 78') Предупреждения: Эшли Вествуд (37'), Мэттью Лоутон (45'), Джеймс Тарковски (76'), Ник Поуп (85')

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Эвертон» (46 очков) занимает шестое место, «Бёрнли» (33) идет 15-м.

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